Superior Plus verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Superior Plus hat am 03.08.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Superior Plus vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,210 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,369 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 628,6 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 581,5 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at