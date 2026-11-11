Superior Uniform Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Superior Uniform Group hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 138,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at