Superior Uniform Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Superior Uniform Group hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent auf 146,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,730 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,09 Prozent auf 566,18 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 565,68 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at