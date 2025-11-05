Superior Uniform Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Superior Uniform Group äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 149,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 138,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at