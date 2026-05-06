Superior Uniform Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Superior Uniform Group hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 140,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at