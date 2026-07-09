Supermarket Income REIT Aktie

Supermarket Income REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11

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09.07.2026 04:22:01

Supermarket and minimart chain Hao Mart faces fifth High Court lawsuit

It recorded a loss of S$49.6 million for the financial year ended March 31, 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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