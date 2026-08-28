Supermax: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Supermax ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Supermax die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 MYR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 217,3 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,8 Millionen MYR umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,050 MYR erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,050 MYR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Supermax mit einem Umsatz von insgesamt 737,06 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 779,56 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um -5,45 Prozent verringert.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,034 MYR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 716,70 Millionen MYR, befunden.

Redaktion finanzen.at