Supermax hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Supermax äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Mit einem Umsatz von 187,4 Millionen MYR, gegenüber 198,8 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at