Supermax informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Supermax hat am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 MYR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 126,8 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 37,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,7 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at