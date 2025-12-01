Supermax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Supermax hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Supermax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 MYR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 205,6 Millionen MYR – eine Minderung von 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 224,7 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at