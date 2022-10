Supermicro kooperiert mit Infineon bei Green Computing und reduziert mit hocheffiziente Leistungsstufen den Stromverbrauch in Rechenzentren

München – 17. Oktober 2022 – Die Digitalisierung hat eine neue Dimension erreicht: das weltweite Datenvolumen wird sich in Zukunft mit Videostreaming, virtuellen Konferenzen, Cloud-Diensten, Kryptowährungen und vielen anderen digitalen Anwendungen exponentiell vervielfachen. Experten erwarten eine 146-fache Zunahme der Datenmenge in nur 15 Jahren. Nach Angaben der US International Trade Commission wird bereits im Jahr 2025 ein Datenvolumen von 175 Zettabyte (≙ 175.000.000.000.000.000 Byte) erreicht werden. Derzeit verarbeiten, speichern und vernetzen rund 8.000 Rechenzentren diese riesigen Datenmengen. Neben der Leistung und Sicherheit ist die Optimierung der Energieeffizienz entscheidend für ihre Rentabilität und Nachhaltigkeit.