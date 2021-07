Supermicro präsentiert neue Top-Loading und Simply Double Speicher-Systeme mit Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation, PCI-E 4.0 mit NVMe Cache für Speicher im Cloud-Maßstab mit hoher Kapazität

Umfassende Produktreihe von 4U-Speichermodellen mit 60 und 90 Einschüben, die sowohl Single-Node- als auch Dual-Node-, Storage Bridge Bay- oder JBOD-Konfigurationen in einer äußerst wartungsfreundlichen Architektur unterstützen

SAN JOSE, Kalifornien, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie Green-Computing-Technologie, hat heute neue Versionen seiner marktbewährten Top-Loading-Speicherlösungen mit 60-Bay- und 90-Bay-Systemen sowie neue Simply Double-Speichersysteme angekündigt, die vollständig für die neuesten Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation und PCI-E 4.0 NVMe-Laufwerke optimiert sind. Diese branchenführenden Speicher- und Erweiterungssysteme mit hoher Kapazität sind ideal für Cloud-Speicherimplementierungen sowie HPC-Speicher-Workloads.

„Das Wachstum von softwaredefiniertem, Cloud-basiertem Storage beschleunigt sich weiter und Supermicro hilft Rechenzentren, ihre Infrastruktur schnell zu modernisieren mit flexiblen Konfigurationen, werkzeuglosen modularen Designs, die von einem Techniker gewartet werden können, und einfachen Erweiterungsmöglichkeiten mit unserer neuen innovativen X12 60-Bay oder 90-Bay Single-, Dual-Node- und Hochverfügbarkeits-Architektur", sagt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Unsere neuen Speichersysteme mit hoher Kapazität setzen Supermicros Fokus auf Ressourceneinsparung fort und bieten branchenführende Kapazität bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO)."

Top-Loading Storage Systeme

Die neue Supermicro-Top-Loading-Architektur bietet verbesserte Flexibilität, Modularität und eine einfache Wartung, wie Kunden sie benötigen. Sowohl 60-Bay- als auch 90-Bay-Systeme sind in Single-Node, Dual-Node und Dual-Node High Availability (HA)-Konfigurationen erhältlich. Die Dual-Node-HA- und Single-Node-Konfigurationen steuern den Zugriff auf alle Laufwerke in den Systemen. Bei der Dual-Node-Konfiguration wird der Zugriff auf die Laufwerkssteuerung gleichmäßig zwischen den einzelnen Knoten aufgeteilt. Mit einem modularen, werkzeuglosen Design sind alle kritischen Onboard-Systeme - Hot-Swap-Serverknoten, Expander, Lüftermodule, Netzteile und Laufwerke - vollständig für eine einfache Wartung durch einen Techniker optimiert.

Die neuen Hochleistungssysteme von Supermicro sind für Speicherumgebungen im Enterprise- und Cloud-Maßstab optimiert. Das Design dieser Scale-Up- und Scale-Out-Architekturen bietet dem Kunden die Konfigurationsmöglichkeiten eines PCI-E 4.0-basierten RAID- oder IT-Mode SAS-Controllers. Diese 4U-Systeme verfügen über 60 oder 90 Hot-Swap-2,5"- oder 3,5"-SAS3/SATA3-Einschübe sowie zwei Onboard-PCI-E-M.2-Steckplätze und zwei interne Slim-SATA-SSD-Steckplätze. Das Single-Node-System unterstützt außerdem zwei rückwärtige Hot-Swap-2,5-Zoll-Einschübe für die Betriebssystemspiegelung und vier optionale NVMe-U.2-Einschübe für schnelles Caching. Das System unterstützt 1,6 Petabyte kostenoptimierten Speicher in der Maximalkonfiguration, plus bis zu 60 TB SSD-Flash über den rückwärtigen NVMe-Zugang. Die Single- und Dual-Node-Systeme verwenden Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation in einer Dual-Socket-Konfiguration mit 16 DIMM-Steckplätzen pro Serverknoten.

Simply Double Speichersysteme

Der Simply Double Storage Server von Supermicro ist eine branchenführende Lösung für die Bereitstellung von Inhalten. Bei der heutigen Ankündigung wurden Leistungs- und Servicefähigkeitsverbesserungen am Gesamtdesign vorgestellt, so dass Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation in einer Dual-Sockel-Konfiguration mit 16 DIMMs unterstützt werden, während die gleiche dichte Speicherfläche beibehalten wird. Bis zu vier rückwärtige Hot-Swap-U.2-NVMe-Einschübe werden unterstützt, so dass Anwender Flash hinzufügen können, ohne einen der 24 SAS/SATA-3,5"-Speicherschächte zu verlieren. Das innovative Gehäusedesign verbessert die Luftzirkulation und optimiert die Zugänglichkeit von Komponenten wie Motherboard, CPU, Speicher, PCI-E-Steckplätze, interne Laufwerksschächte und rückwärtige Laufwerksschächte für die Wartung des Systems. Neben diesen mechanischen Verbesserungen kann das System mit den Optionen PCI-E 4.0-basierter RAID- oder IT-Modus-SAS-Controller konfiguriert werden.

Supermicro Storage Summit

Supermicro stellt diese neuen Systeme in Verbindung mit seinem Open Storage Summit 2021 vor, bei dem Innovationen im Bereich der Software-definierten Speichertechnologie im Mittelpunkt stehen. Der Open Storage Summit 2021 findet vom 27. - 29. Juli 2021 statt. Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen und zur Anmeldung.

