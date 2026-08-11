Super Micro Computer Aktie

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WKN DE: A0MKJF / ISIN: US86800U1043

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11.08.2026 23:29:28

Supermicro Q4 Profit Surges As Revenue Jumps

(RTTNews) - Super Micro Computer, Inc. (SMCI) on Tuesday reported a sharp increase in fourth-quarter profit, as strong demand for AI infrastructure drove a significant increase in sales and margins.

Net income attributable to common stockholders was $1.17 billion, or $1.62 per share, compared with $195.2 million, or $0.31 per share, a year earlier.

Adjusted earnings per share rose to $1.70 from $0.41 a year earlier.

For the quarter, net sales rose to $11.12 billion from $5.76 billion a year earlier. Gross margin expanded to 17.5% from 9.5%.

Operating expenses increased to $454.6 million from $315.7 million, including higher research and development, sales and marketing, and general and administrative expenses.

Looking ahead, Supermicro expects first-quarter net sales of $14.5 billion to $15.5 billion, earnings per share of $0.89 to $0.98 and adjusted earnings per share of $1.01 to $1.10. For full fiscal 2027, the company expects net sales of $65 billion to $72 billion.

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