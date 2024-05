Supernova Partners Acquisition Company A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Supernova Partners Acquisition Company A ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Supernova Partners Acquisition Company A die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 53,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 285,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 609,6 Millionen USD umgesetzt.

