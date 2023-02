Supernova Partners Acquisition Company A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Supernova Partners Acquisition Company A hat am 23.02.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,490 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,011 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 677,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 867,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,610 USD. Im Vorjahr waren 0,028 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,95 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 90,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,07 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,358 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 3,82 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at