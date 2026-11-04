Supernova Partners Acquisition Company A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Supernova Partners Acquisition Company A hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Supernova Partners Acquisition Company A im vergangenen Quartal 78,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Supernova Partners Acquisition Company A 132,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at