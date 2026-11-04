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04.11.2026 06:31:28
Supernova Partners Acquisition Company A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Supernova Partners Acquisition Company A hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Supernova Partners Acquisition Company A im vergangenen Quartal 78,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Supernova Partners Acquisition Company A 132,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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