|
05.11.2025 06:31:28
Supernova Partners Acquisition Company A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Supernova Partners Acquisition Company A hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,490 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 36,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!