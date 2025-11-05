Supernova Partners Acquisition Company A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Supernova Partners Acquisition Company A hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,490 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 36,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at