Supernova Partners Acquisition Company A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Supernova Partners Acquisition Company A hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Supernova Partners Acquisition Company A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,56 Prozent auf 77,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 160,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at