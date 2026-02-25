25.02.2026 06:31:29

Supernova Partners Acquisition Company A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Supernova Partners Acquisition Company A hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Supernova Partners Acquisition Company A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,630 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 34,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,540 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Supernova Partners Acquisition Company A -2,270 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38,20 Prozent zurück. Hier wurden 567,81 Millionen USD gegenüber 918,82 Millionen USD im Vorjahr generiert.

