Supernova Partners Acquisition Company II gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Supernova Partners Acquisition Company II hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 2,0 Millionen USD, gegenüber 2,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,07 Prozent präsentiert.

