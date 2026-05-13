Supernova Partners Acquisition Company II hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Supernova Partners Acquisition Company II stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Supernova Partners Acquisition Company II im vergangenen Quartal 4,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 199,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Supernova Partners Acquisition Company II 1,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at