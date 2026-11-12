Supernova Partners Acquisition Company II informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Supernova Partners Acquisition Company II hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Supernova Partners Acquisition Company II ein Ergebnis je Aktie von -0,620 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at