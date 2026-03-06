Supernova Partners Acquisition Company II öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Supernova Partners Acquisition Company II lud am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Supernova Partners Acquisition Company II ein Ergebnis je Aktie von -0,680 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,9 Millionen USD.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,700 USD gegenüber -1,090 USD im Vorjahr verkündet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Supernova Partners Acquisition Company II 7,09 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 10,79 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at