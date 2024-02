Supernus Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Supernus Pharmaceuticals präsentierte in der am 28.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das EPS belief sich auf 0,020 USD gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 164,3 Millionen USD, gegenüber 167,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,80 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 598,26 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at