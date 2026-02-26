|
Supernus Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Supernus Pharmaceuticals hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 211,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Supernus Pharmaceuticals 174,2 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,680 USD. Im Vorjahr waren 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Supernus Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 718,95 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 661,82 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,63 Prozent gesteigert.
