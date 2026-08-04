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04.08.2026 06:31:29
Supernus Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Supernus Pharmaceuticals stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,01 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Supernus Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 219,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Supernus Pharmaceuticals 165,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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