SuperQ Quantum Computing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SuperQ Quantum Computing äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

SuperQ Quantum Computing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at