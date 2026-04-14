United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|
14.04.2026 06:47:38
Supertaifun 'Sinlaku': Touristen sitzen im Westpazifik fest
SAIPAN (dpa-AFX) - Ausläufer des herannahenden Supertaifuns "Sinlaku" haben auf Inseln im Westpazifik bereits für erste Schäden gesorgt. Die Nördlichen Marianen seien schon vor dem Eintreffen des Tropensturms von einem flächendeckenden Stromausfall betroffen, sagte Clement Bermudes vom örtlichen Katastrophenschutz vor Journalisten. Auch haben heftige Winde schon Bäume entwurzelt.
Das abgelegene US-Außengebiet liegt im westlichen Pazifik nordöstlich der Philippinen und gehört politisch zu den Vereinigten Staaten. Die Behörden riefen die Bevölkerung nach Angaben der Zeitung "Marianas Variety News" noch einmal eindringlich auf, Schutz zu suchen. Die Zeitung "Washinton Post" bezeichnete "Sinlaku" als "Ungetüm" und "stärksten Sturm auf dem Planeten seit Hurrikan Melissa im Oktober Jamaika traf".
Airlines stellen Flugverkehr ein
Derweil sitzen nach Angaben des lokalen Fremdenverkehrsamtes etwa 400 Touristen auf den Nördlichen Marianen fest. Grund: Alle internationalen Airlines, die die Region anfliegen, haben wegen "Sinlaku" den Flugverkehr eingestellt, darunter United Airlines und Philippine Airlines. Die Inseln Saipan, Tinian und Rota sind vor allem bei Urlaubern aus Asien wegen ihrer traumhaften Strände beliebt.
Gouverneur David Apatang mahnte: "Das ist kein Sturm, den wir uns leisten können, auf die leichte Schulter zu nehmen." Die Menschen sollten in ihren Häusern oder Notunterkünften bleiben und unbedingt die Straßen meiden. Der Nationale Wetterdienst forderte die Bevölkerung auf, nicht nach draußen zu gehen, "da umherfliegende Trümmerteile leicht schwere Verletzungen verursachen können".
Höchste Alarmstufe
Zuletzt sei eine anhaltende Windstärke von etwa 250 Kilometer pro Stunde gemessen worden. Meteorologen erwarten, dass der Supertaifun als Sturm der höchsten Kategorien 4 oder 5 über das Gebiet ziehen wird.
Bereits am Montag hatten die Behörden die höchste Alarmstufe ausgerufen. Auch das weiter südlich gelegene US-Territorium Guam bereitet sich auf mögliche Auswirkungen des Sturms vor./cfn/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|
06:47
|Supertaifun 'Sinlaku': Touristen sitzen im Westpazifik fest (dpa-AFX)
|
13.04.26
|S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
|
06.04.26
|S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: United Airlines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|80,80
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.