Supertex Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Supertex Industries stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,440 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,39 Prozent auf 83,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 107,2 Millionen INR gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,100 INR beziffert, während im Vorjahr 0,110 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Supertex Industries mit einem Umsatz von insgesamt 478,80 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 733,97 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -34,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at