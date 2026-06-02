|
02.06.2026 06:31:29
Supertex Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Supertex Industries stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,440 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,39 Prozent auf 83,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 107,2 Millionen INR gelegen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,100 INR beziffert, während im Vorjahr 0,110 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Supertex Industries mit einem Umsatz von insgesamt 478,80 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 733,97 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -34,77 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.