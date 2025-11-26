Supertex Aktie
WKN: 869176 / ISIN: US8685321023
|
26.11.2025 14:42:42
SuperX AI Technology Launches $20 Mln Share Buyback Program; Stock Up In Pre-market
(RTTNews) - SuperX AI Technology Ltd. (SUPX), on Wednesday announced that its Board has authorized a share repurchase program of up to $20 million over the next year.
The move indicates confidence in the company's strategy and expanding global AI infrastructure opportunities.
The program enables strategic capital deployment aimed at enhancing long-term shareholder value while preserving balance-sheet flexibility for upcoming expansion initiatives.
Repurchases may occur on the open market or through privately negotiated transactions.
In the pre-market trading, SuperX AI Technology 3.37% higher at $22.69 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Supertex Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Supertex Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.