Legend Corporation LimitedShs Aktie
WKN: A0B886 / ISIN: AU000000LGD1
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31.07.2026 21:04:00
Supply-chain legend Tim Cook finally meets his match with Apple’s memory crunch
Apple has found itself dealing with component shortages exacerbated by the AI boom, and the company is scrambling for solutions.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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