CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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26.10.2026 10:02:00
Support for semiconductor stocks could be as much as 15% lower than current levels, says Morgan Stanley
The chief stock-market strategist for Morgan Stanley is sticking with a forecast that the S&P 500 will end the year at 8,000, but growing caution is on display as he identified that support for the key semiconductor sector could come considerably lower.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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