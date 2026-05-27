Suprajit Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Suprajit Engineering hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,98 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,42 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,77 Milliarden INR in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,31 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,76 Prozent auf 38,25 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at