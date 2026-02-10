Suprajit Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Suprajit Engineering lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 9,79 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,32 Milliarden INR umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 3,65 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 9,74 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at