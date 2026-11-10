Suprajit Engineering präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suprajit Engineering hat am 07.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Suprajit Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,89 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,71 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,35 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at