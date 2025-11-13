|
Suprajit Engineering stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suprajit Engineering hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,71 INR. Im Vorjahresviertel hatte Suprajit Engineering 0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,41 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 8,34 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
