S E Aktie
WKN: 566573 / ISIN: JP3161570001
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04.06.2026 19:15:13
Supreme Court Finds S.E.C. Can Strip Wrongdoers of Illegal Financial Gains, Even Without Proof of Victim Loss
The justices unanimously sided with the independent financial watchdog, finding that the agency could collect ill-gotten money, even if it could not show victims had suffered financial loss.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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