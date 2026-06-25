Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
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25.06.2026 16:50:57
Supreme Court Rejects Lawsuit Against Bayer Alleging Roundup Weedkiller Caused Cancer
The court’s decision is likely to determine the future of thousands of lawsuits against Bayer, which manufactures the weedkiller, over similar claims.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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