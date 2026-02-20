Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
|
20.02.2026 16:05:00
Supreme Court rejects Trump’s tariffs. Here’s what the president could try to use instead.
The U.S. Supreme Court said President Trump exceeded his authority in using a 1977 law to justify a large swath of his tariffs, but that does not mean that he’s now unable to slap tariffs on other countries’ products.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!