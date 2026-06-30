Supreme Holdings & Hospitality Aktie

Supreme Holdings & Hospitality für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE822E01011

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01.07.2026 00:01:00

Supreme Court überprüft Apples Missachtung des Epic-Gerichts

Im Streit um App-Gebühren hat Apple einem US-Gericht eine lange Nase gezeigt. Das hatte Folgen. Diese Folgen werden allerdings vom US Supreme Court überprüft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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