Supreme gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Supreme ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Supreme die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 INR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 99,59 Prozent auf 1,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 231,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at