Supreme Infrastructure India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Supreme Infrastructure India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -155,620 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 241,2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 189,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Supreme Infrastructure India einen Umsatz von 83,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at