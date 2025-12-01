Supreme Infrastructure India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Supreme Infrastructure India hat am 29.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1043,40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -132,590 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 135,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at