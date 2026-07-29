Supreme Petrochem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Supreme Petrochem hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Supreme Petrochem hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,35 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,15 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 14,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at