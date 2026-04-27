27.04.2026 06:31:29

Supreme Petrochem: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Supreme Petrochem hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,97 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,06 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Supreme Petrochem einen Umsatz von 15,39 Milliarden INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 17,54 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Supreme Petrochem ein Gewinn pro Aktie von 20,77 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 54,06 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 60,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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