Supreme Petrochem stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Supreme Petrochem hat sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Supreme Petrochem ein EPS von 3,79 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,05 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,81 Milliarden INR.

