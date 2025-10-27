Supreme Petrochem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Supreme Petrochem hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,57 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Supreme Petrochem 4,80 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,76 Prozent auf 11,18 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at