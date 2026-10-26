Supreme Petrochem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Supreme Petrochem hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,12 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,57 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 19,84 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Supreme Petrochem 11,18 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at