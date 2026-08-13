Supreme stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Supreme hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1285,00 Prozent auf 22,2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at