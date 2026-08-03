Supremex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Supremex hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Supremex -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 71,6 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 66,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at